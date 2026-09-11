Zvezda napravljena da dominira Srbijom, Bor ostaje prvi konkurent, Naisa vreba iz senke
Vreme čitanja: 5min | pet. 11.09.26. | 11:18
Danas počinje ARKUS liga za rukometašice. Tim Šandora Raca ubedljivo najjači, favorit za sve domaće trofeje
Vreme je za početak sezone u ženskom klupskom rukometu u Srbiji. ARKUS liga kreće ovog petka iz Rume gde dolazi prošlosezonsko prijatno iznenađenje šampionata, Mladost iz Nove Pazove Aleksandra Roganovića, trećeplasirani tim, ispred favorizovanog Bora.
Crvena zvezda ulazi u sezonu jače nego prethodne, kao apsolutni favorit za sve domaće trofeje (brani pehare u ARKUS ligi, Kup Srbije i Svesrpskom kup) uz osvojen Superkup u Boru pre sedam dana. Napravila je agilna uprava crveno-belih na čelu sa alfom i omegom Milanom Vujkom odličan tim, sa ciljem da srpski šampion uradi nešto i u Evropi, iako je prva prepreka preteška u kvalifikacijama za Ligu Evrope, rumunska Korona Brašov.
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Vratio je šampion u Srbiju reprezentativku Aleksandru Vukajlović, univerzalnog beka koji može da igra na sve tri spoljne pozicije sa zavidnim decenijskom stažom u najjačim ligama na svetu, u Mađarskoj i Rumuniji. Poslednji klub u pečalbi bila joj je Slatina.
Videlo se u Superkupu Srbije u Boru da će teško neko da parira timu Šandora Raca. Crveno-bele su početkom drugog poluvremena protiv najvećeg konkurenta imale i dvocifrenu prednost. Velike promene u taboru crveno-belih, skoro kompletno novi tim, izuzev starosedelaca, kapitena Teodore Majkić, zatim Ane Kačarević, Aleksandre Stamenić, Tijane Simić i Jelene Agbabe.
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Pojačanja su golmani Moli Kubaina i Makedonka Jovana Micevska, Nemica Nina Klajn iz Mecingena, prvi strelac ARKUS lige prošle sezone Nevena Radić, veliki potencijal, Šapčanka Una Obrenović, levoruki bombarder Lara Stanić koja kuca na vrata najbolje selekcije Srbije, prekaljena Makedonka, desni bek Elena Gjorgjijevska, prvi pivot reprezentacije Srbije Katarina Bojičić, iskusno desno krilo Nataša Tomić (devojačko Lovrić). Pojačanje iz Lokomotive Zagreb Dunja Tasić se povredila na početku sezone, dok zbog blagoslovenog stanja neće biti još jedne reprezentativke Teodore Veličković.
"U Zvezdi su uvek najveće ambicije, branimo sve domaće trofeje, naravno da želimo da napravimo iskorak u Evropi, da obradujemo naše navijače. Kompletniji smo nego prošle sezone. Konkurencija je jača nego prošle sezone, to je nešto što doprinosi da napreduješ. Kad nekoj ne ide, tu je zamena da uđe. Imamo mnogo bolju ekipu nego prošle sezone. Veliki izazov je Korona Brašov, koja je u vrhu rumunske lige, ali gledamo nas, da se spremimo i mislim da možemo da izađemo kao pobednici iz tog dvomeča. Analizirali smo Rumunke, od starta prirpema se spremamo za taj duel. U domaćim okvrima najveća konkurencija dolazi od Bora i Naise”, rekla je na Media day-u za Mozzart Sport kapiten Zvezde Teodora Majkić koja kuca na vrata reprezentacije za predstojeće Evropsko prvenstvo u Bratisalvi početkom decembra.
I stručni štab Zvezde je jači za Slađanu Đerić, trenera golmana i kondicionog stručnjaka Aleksandra Tunguza.
Na svakoj poziciji, iskusni strateg Šandor Rac ima po dve, negde i tri igračice, veliki broj reprezentativki naše zemlje. Zvezdi je u prvom delu sezone najveći izazov Koroni iz Brašova na startu kvalifikacija za Ligu Evrope, mada će biti teška misija eliminacija trećeplasiranog tima rumunskog šampionata, slično kao prošle sezone kad je mađarski Estergom bio bolji u plej-ofu i pored sjajnog otpora Zvezde, vođstva u Mađarskoj posle prvih 30 minuta pet golova razlike.
Bor je najavio šampionske ambicije ovog leta, odlično se pojačao iskusnim rukometašicama, ali nije to bilo dobro na premijeri u Superkupu proteklog petka. Ipak, tim Zorana Barbulovića ostaje prvi kandidat da pripreti Zvezdi. Najzvučnija akvizicija tima sa istoka Srbije je bivša reprezentativka Srbije Sara Garović. U timu je još jedna bivša crveno-bela rukometašica, golman Gordana Petković, kao i talentovano desno krilo Mia Nedeljković, dok se u klub vratila rođena Boranka, kapiten Ivana Mitrović na poziciju levog beka.
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Naisa je prošle sezone bila najprijatnije iznenađenje šampionata Srbije, dugo se borila za prvo mesto u ligaškom delu sezone sa Zvezdom, s kojom je igrala finale plej-ofa, ali su crveno-bele bile druga dimenzija u borbi za pehar. Tim Bobana Živkovića je ostao na okupu, uz veliko pojačanje u vidu mlade Nore Fajfrić koja kuca na vrata najbolje selekcije. Ona je prošlu sezonu provela u DAC Dunajskoj Stredi. Bila je kandidat i za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj krajem prošle godine, ali je doživela tešku povredu i otpala sa spiska tadašnjeg selektora Hosea Ignasija Pradesa.
Ruma i Jagodina su timovi za gornji deo. Ekipa iz Srema će umesto Mladosti iz Nove Pazove da predstavlja Srbiju u Evropi, u EHF kupu. Pristigao je još prošlog leta veliki broj igračica iz nekadašnjeg šampiona Srbije, Železničara iz Inđije u redove Rumljanki. Ostale su u timu golman Jovana Vasiljković, levo krilo Tamara Kocić, srednji bek Nevena Todorovski...
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Jagodina ima kontinuitet sa iskusnim strategom Draganom Markovim, nekadašnjim selektorom Srbije. Ostala je u timu Aneta Adžić, najbolji strelac tima prethodnih godina. Mladost iz Nove Pazove sa Aleksandrom Roganovićem na kormilu želi opet da pomrsi račune favoritima. Nažalost, zbog finansijske situacije odustala je od Evrope, zamenila ju je Ruma. Prva zvezda tima je desni bek Nikoleta Lazarević koja je početkom godine dobila šansu i u nacionalnoj selekciji kod Sandre Kolaković.
Radnički iz Kragujevca sa novim selektorom juniorske reprezentacije Srbije Jasminom Kolak mogao bi da bude prijatno iznenađenje sezone, kao i Vojvodina koja se vratila u društvo najboljih. Na klupi Novosađanki nije više Adrijana Budimir koja je vratila Vošu u elitu. Umesto nje na na klupi sedeće Lazar Stevanović. Najveće pojačanje za Lale je dolazak iz Bora srednjeg beka Aleksandre Bakše.
Partizan iako radi u teškim uslovima, sa najmlađom ekipom u ligi, nada se opstanku sa Đuricom Nađom na kormilu. Napredak, Temerin i Bekament iz Aranđelovca bi bili prezadovoljni ako bi ostali u eliti.
I ove sezone četiri najbolje ekipe igraće u plej-of. Ispada najgori tim, dok će pretposlednji da igra baraž sa drugoplasiranim iz drugoligaškog karavana.
ARKUS LIGA ZA ŽENE – 1. KOLO
Petak
18.00: Ruma – Mladosta Nova Pazova
Subota
16.30: Crvena zvezda – Vojvodina
19.00: Jagodina – Bor
21.00: Radnički Kragujevac – Bekament
Nedelja
16.30: Naisa – Temerin
19.30: Napredak - Partizan