Zvezda napravljena da dominira Srbijom, Bor ostaje prvi konkurent, Naisa vreba iz senke

Vratio je šampion u Srbiju reprezentativku Aleksandru Vukajlović, univerzalnog beka koji može da igra na sve tri spoljne pozicije sa zavidnim decenijskom stažom u najjačim ligama na svetu, u Mađarskoj i Rumuniji. Poslednji klub u pečalbi bila joj je Slatina.

Videlo se u Superkupu Srbije u Boru da će teško neko da parira timu Šandora Raca. Crveno-bele su početkom drugog poluvremena protiv najvećeg konkurenta imale i dvocifrenu prednost. Velike promene u taboru crveno-belih, skoro kompletno novi tim, izuzev starosedelaca, kapitena Teodore Majkić, zatim Ane Kačarević, Aleksandre Stamenić, Tijane Simić i Jelene Agbabe.

20.00: (1,30) Rajn Nekar Leven (9,00) Balingen (4,40)

Pojačanja su golmani Moli Kubaina i Makedonka Jovana Micevska, Nemica Nina Klajn iz Mecingena, prvi strelac ARKUS lige prošle sezone Nevena Radić, veliki potencijal, Šapčanka Una Obrenović, levoruki bombarder Lara Stanić koja kuca na vrata najbolje selekcije Srbije, prekaljena Makedonka, desni bek Elena Gjorgjijevska, prvi pivot reprezentacije Srbije Katarina Bojičić, iskusno desno krilo Nataša Tomić (devojačko Lovrić). Pojačanje iz Lokomotive Zagreb Dunja Tasić se povredila na početku sezone, dok zbog blagoslovenog stanja neće biti još jedne reprezentativke Teodore Veličković.

"U Zvezdi su uvek najveće ambicije, branimo sve domaće trofeje, naravno da želimo da napravimo iskorak u Evropi, da obradujemo naše navijače. Kompletniji smo nego prošle sezone. Konkurencija je jača nego prošle sezone, to je nešto što doprinosi da napreduješ. Kad nekoj ne ide, tu je zamena da uđe. Imamo mnogo bolju ekipu nego prošle sezone. Veliki izazov je Korona Brašov, koja je u vrhu rumunske lige, ali gledamo nas, da se spremimo i mislim da možemo da izađemo kao pobednici iz tog dvomeča. Analizirali smo Rumunke, od starta prirpema se spremamo za taj duel. U domaćim okvrima najveća konkurencija dolazi od Bora i Naise”, rekla je na Media day-u za Mozzart Sport kapiten Zvezde Teodora Majkić koja kuca na vrata reprezentacije za predstojeće Evropsko prvenstvo u Bratisalvi početkom decembra.

I stručni štab Zvezde je jači za Slađanu Đerić, trenera golmana i kondicionog stručnjaka Aleksandra Tunguza.

Na svakoj poziciji, iskusni strateg Šandor Rac ima po dve, negde i tri igračice, veliki broj reprezentativki naše zemlje. Zvezdi je u prvom delu sezone najveći izazov Koroni iz Brašova na startu kvalifikacija za Ligu Evrope, mada će biti teška misija eliminacija trećeplasiranog tima rumunskog šampionata, slično kao prošle sezone kad je mađarski Estergom bio bolji u plej-ofu i pored sjajnog otpora Zvezde, vođstva u Mađarskoj posle prvih 30 minuta pet golova razlike.