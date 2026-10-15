Estudijantes pred vratima sna dugog 17 godina: Roho se vratio po iskupljenje, Flamengo oslabljen

Libertadores, pred svojim navijačima na stadionu UNO dočekuje aktuelnog šampiona, brazilski Flamengo, u prvom činu dvomeča koji bi mogao da obeleži sezonu oba kluba. Utakmica je na programu u noćas ( 02.30 ), a revanš je zakazan za četvrtak, 22. oktobra, na čuvenoj Marakani. Mesto u velikom finalu, koje će biti odigrano 28. novembra u Montevideu, čeka samo jednog. Put do polufinala za tim iz La Plate nije bio nimalo jednostavan. U četvrtfinalu je eliminisan Korintijans, i to pobedom od 1:0 u Sao Paulu, u kojoj je presudio pogodak Aleksisa Kastra . Nedavno, u domaćem prvenstvu,

Posle 17 godina čekanja, Estudijantes se ponovo nalazi u polufinalu jednog kontinentalnog takmičenja. Poslednji put kada je argentinski nepriznati velikan stigao ovako daleko na međunarodnoj sceni, 2009. godine, stigao je i do samog vrha Južne Amerike. Sada, sa istom glađu za slavom i snom o još jednom osvajanju Kopa

Estudijantes je potom odigrao 2:2 protiv Sentral Kordobe u Santijagu del Estero, u susretu koji je obeležilo i isključenje trenera Aleksandra Medine. Taj remi poslužio je i kao prilika da se pojedini prvotimci poštede napora i sačuvaju za mnogo važniji izazov koji sledi. Markos Roho, Gvido Kariljo i Hoakin Korea ostali su u trening-centru u Siti Belu, kako bi polufinale dočekali u što boljem stanju. 02.30: (3,45) Estudijantes (3,20) Flamengo (2,25) Za domaćina, međutim, ovo nije samo borba za prednost pred revanš. To je i prilika da se ponovo rasplamsa veza između kluba, njegovih navijača i čoveka čiji povratak nosi posebnu težinu. Markos Roho vratio se u Estudijantes posle odlaska iz Rasinga, spreman da započne svoj treći mandat u crveno-belom dresu. Nekadašnji reprezentativac Argentine, vicešampion sveta i iskusni defanzivac, vratio se u sredinu u kojoj je fudbalski stasao, koju poznaje do najsitnijih detalja i u kojoj želi da ostavi još jedan, možda i poslednji veliki trag. Njegov povratak nije prošao bez komplikacija. Roho je lično učestvovao u naporima da bude registrovan kao zamena za Gabrijela Nevesa, koji je zadobio prelom levog ručnog zgloba. Iako se njegovo ime od 9. oktobra nalazi u sistemu Kometa, administrativni postupak pred KONMEBOL-om zakomplikovao je planove kluba. Uoči utakmice postojala je neizvesnost da li će iskusni štoper dobiti neophodno odobrenje da zaigra protiv Flamenga. Klub i Argentinski fudbalski savez radili su na tome da se prepreke otklone, jer bi njegovo odsustvo predstavljalo ozbiljan udarac za odbranu domaćina. Ipak, u međuvremenu su stigle ohrabrujuće vesti. Roho već nedelju dana trenira ravnopravno sa saigračima, a osmeh na njegovom licu govori da mu povratak u poznato okruženje znači mnogo više od još jednog transfera. Sve ukazuje na to da bi Roho trebalo da zauzme mesto u srcu odbrane, umesto suspendovanog Leandra Gonzalesa Piresa, koji propušta utakmicu zbog nagomilanih žutih kartona. Parnjak u poslednjoj liniji trebalo bi da mu bude Santijago Nunjes, dok će po bokovima delovati Eros Mankuso i Gastоn Benedeti koji bi trebalo da zameni suspendovanog Tomasa Palasiosa, koji je takođe dostigao granicu žutih kartona.

Hoakin Korea bi, prema najavama, trebalo da počne utakmicu na klupi, dok se od Roha očekuje da odmah preuzme odgovornost u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za tridesetšestogodišnjeg defanzivca, ovo je povratak sa mnogo simbolike. Početkom 2020. godine, kada se prvi put vratio u Estudijantes, dočekan je ovacijama. Kasnije, kada je odlučio da pređe u Boku Juniors, deo navijača okrenuo mu je leđa. Sada se vraća u drugačijim okolnostima, sa mogućnošću da popravi narušeni odnos i ponovo zadobije poverenje tribina. Na leđima će nositi broj pet, isti onaj koji je nosio i tokom epizode u Mančester Junajtedu, a na terenu će pokušati da pokaže da još ima šta da pruži klubu u kojem je sve počelo. Njegov povratak nije samo sportska priča, već i pokušaj pomirenja sa prošlošću, uz pogled usmeren ka novoj kontinentalnoj kruni. ***** MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao ***** Na drugoj strani čeka Flamengo, aktuelni osvajač Libertadoresa i ekipa koja u Argentinu stiže sa ambicijom da potvrdi zašto se ponovo ubraja među najveće favorite. Brazilci su u četvrtfinalu eliminisali Independijente del Valje, pobedom od 2:0 u prvom meču i remijem 1:1 u revanšu. Uz to, nalaze se i na čelu brazilske Serije A, a samopouzdanje su dodatno podigli pobedom od 1:0 nad Fluminenseom, u gradskom derbiju u kojem je odlučio pogodak Horhea Karaskala. Ipak, trener Leonardo Žardim suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima. Flamengo će biti lišen nekoliko važnih igrača: Đorđijan de Arasketa odsutan je zbog preloma levog ručnog zgloba, Žoržinjo je suspendovan nakon isključenja u revanšu četvrtfinala, dok je Danilo zadobio dvostruki prelom vilice. Na spisku povređenih nalazi se i Ajrton Lukas, pa će brazilski šampion morati da pronađe rešenja bez nekih od svojih značajnih aduta. U utakmicama ovakvog uloga, izostanci mogu da poremete i najrazrađenije planove, a Estudijantes će pokušati da tu slabost pretvori u svoju prednost.