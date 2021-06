Sa ravno godinu dana kašnjenja, usled pošasti u vidu pandemije virusa korona koja je zadesila čitavu planetu, vreme je za 16. po redu šampionat Evrope u fudbalu. U duhu vremena u kom živimo i slogan ovogodišnjeg – Live it. For real.

Velika nesreća zadesila je čovečanstvo. Više od godinu dana širom sveta prebrojavani su mrtvi i teško oboleli. Za prvi cilj svi smo imali zadatak da preživimo, iz tog razloga ovaj Evropski šampionat iščekujemo u specifičnim okolnostima.

Reći ćemo, raširenih ruku: Dobro došao. Ali bez euforije. Bez velike galame. Bez urnebesa.

Dugo i predugo fudbal je bio u trećem planu. Jeste, sada je ponovo tu. Opet jedno ali... Možda ne bilo lepo kazati – da uživamo. Pijetet žrtvama. Biće prikladnije – da se zalečimo.

Ovogodišnje Prvenstvo Evrope drugo je koje se igra po novom sistemu, sa 24 reprezentacije, i prvo u organizaciji čak 11 gradova: Amsterdama, Bakua, Bukurešta, Budimpešte, Kopenhagena, Glazgova, Minhena, Londona, Rima, Sevilje i Sankt Peterburga. Dablin i Bilbao bili su prvobitno planirani, ali su u međuvremenu odustali od domaćinstva, nisu mogli da garantuju ni minimalno prisustvo gledalaca.

Petak, 21.00: (6,25) Turska (3,60) Italija (1,63)

Pet godina kasnije, kad su se dobrano slegli utisci sa prethodnog EP-a, rezultati novog sistema:

Utisak je da je UEFA uspela u želji da “ispromoviše” male. U nokaut fazi obe Irske, Slovačka, Mađarska. U četvrtfinalu Island, u polufinalu Vels. Za mnoge od ovih naroda najlepše bajke; za neutralne ljubitelje fudbala premalo onih pravih derbija. I naposletku najmanji broj golova prosečno po utakmici u 21. veku - tek nešto iznad 2,00.

GRUPA A

ITALIJA

TURSKA

VELS

ŠVAJCARSKA

Bez obzira na određene anomalije tog novog sistema uzbuđenja ne bi trebalo da manjka. Posle ozbiljne krize koju su prošli vratili su se Holanđani; deluje da Škoti posle dosta vremena imaju veoma kompaktan tim i da se neće obrukati; Poljake predvodi najbolji napadač današnjice - Robert Levandovski; Hrvati imaju pravo da maštaju o “ruskim visinama” za sebe.

Austrijanci se predvođeni trojicom Srba (Arnautović, Dragović, Kalajdžić) nadaju prvom prolasku grupe u svom tek trećem učešću na kontinentalnim šampionatima; Ukrajinci se oslanjaju da Ševinu trenersku harizmu (i nepobitno znanje); Danci s Eriksenom mogli bi mnogima da zapadnu kao kost u grlo.

GRUPA B

BELGIJA

DANSKA

RUSIJA

FINSKA

Javnost kao najveće favorite nameće Francuze i Portugalce. Svetski šampioni deluju još moćnije nego pre tri godine u Rusiji. Na onaj sjajni tim “nakalemili” su i Karima Benzemu, pa ako im problematični golgeter Reala ne rasturi svlačionicu onda bi lako mogao da im donese treću evropsku krunu. Portugal je brani i neće je tek tako predati. To je tim koji verovatno najbolje igra na rezultat i posebno opasan postaje u nokaut fazi. U grupi mu, doduše, neće biti lako sa pomenutim Francuzima i Nemcima. Mnogi su skloni da kažu je ta njihova skupina najbolja u istoriji svih evropskih šampionata...

GRUPA C

HOLANDIJA

UKRAJINA

AUSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA

Englezi su u Rusiji sebi pametno skinuli pritisak, nisu se "gurali" među najveće favorite i nisu bili loši kako obično bivaju. Sada se opet budi “ono njihovo” – najbolji smo, napadamo tron. S takvim stavom dosad su se uvek saplitali...

Ostaju Španci (unakaženi kovidom), ostaju Italijani (sjajni u kvalifikacijama). Pamtimo bolje sastave i jednih i drugih. Ali ne otpisujemo ih. Za Belgiju će mnogi reći da je njen momentum bio u Rusiji.

Jeste li sigurni? Naročito posle šampionskih sezona Kevina de Brujnea i Romelua Lukakua.

GRUPA D

ENGLESKA

HRVATSKA

ČEŠKA

ŠKOTSKA

Otvaranje 16. Evropskog šampionata zakazano je 21 sat. Na stadionu Olimpiko u Rimu sastaju se Italija i Turska. Finale i zatvaranje planirani su za London i 11. jul, stadion Vembli.

Neka lopta krene. Da nas zaleči.

PUBLIKA

Usled specijalnih mera zbog pandemije koronavirusa stadioni neće biti puni. Ali prema poslednjim najavama iz gradova domaćina publike će biti, negde u manjoj, negde u većoj meri. Primera radi, u Bakuu i Sankt Peterburgu vlasti će dozvoliti da bude ispunjeno 50 odsto kapaciteta, dok Budumpešta planira da uz veoma stroge mere dozvoli maksimalno ispunjene tribine.

Englezi su potvrdili da će Vembli otvoriti kapije za 25% kapaciteta (u prve tri utakmice), u Minhenu će biti najmanje 14.500 ljudi po meču (oko 22%), Škotska je odobrila blizu 25% popunjenosti Hempden parka, iliti 12.000 navijača po meču.

U Amsterdamu, Bukureštu, Kopenhagenu, Rimu i Sevilji domaćini će dozvoliti između 25 i 35% kapaciteta stadiona.

PROPOZICIJE

* U prvoj fazi 24 reprezentacije podeljene su u šest grupa po četiri

* Prolaz u osminu finala obezbediće prvoplasirane i drugoplasirane selekcije, kao i četiri najbolje trećeplasirane.

* U slučaju istog broja bodova o plasmanu odlučuju ovi kriterijumi, navedenim redosledom: 1. učinak u međusobnom susretu; 2. gol-razlika u grupnoj fazi; 3. broj postignutih golova u grupnoj fazi; 4. ukoliko su dva tima izjednačena po svim navedenim kriterijumima, a igraju međusobno u poslednjem kolu, izvode se penali posle meča; 5. fer-plej tabela (jedan poen dobija se za žuti karton, tri za crveni, a četiri ukoliko tim odmah posle crvenog dobije žuti karton; 6. UEFA rang-lista.

* Ako su dve trećeplasirane reprezentacije iz različitih grupa izjednačene po broju bodova o plasmanu odlučuju ovi kriterijumi navedenim redosledom: 1. gol-razlika u grupnoj fazi; 2. broj postignutih golova u grupnoj fazi; 3. fer-plej tabela; 4. UEFA rang-lista

* Od osmine finala igra se po klasičnom nokaut sistemu.

* U slučaju da u nokaut fazi bude nerešeno posle 90 minuta, igraju se dva produžetka po 15 minuta, a ukoliko ni tada ne bude pobednika, izvode se penali.

LOPTA

Adidas kao tradicionalni proizvođač zvaničnih lopti za ovo takmičenje pripremio je novu fudbalsku lepoticu koja je u svakom pogledu pravo malo čudo moderne tehnologije. Zvanična lopta za EURO 2020 se zove Uniforia, što je kovanica reči jedinstvo i euforija. Uniforia je napravljena od specijalnog materijala koji pruža igračima izvanredan osećaj prilikom šutiranja, a istovremeno i odličnu aerodinamiku.









PEHAR

Pobedniku turnira biće uručen pehar koji nosi ime po Anriju Deloneu, nekadašnjem predsedniku Fudbalskog saveza Francuske i čoveku po čijoj ideji je organizovani prvo Evropsko prvenstvo. Delone je umro 1955, pet godina pre nego što je njegova ideja realizovana, a originalni pehar zamenjen je 2008. Sadašnja verzija visoka je 60 centimetara i teška osam kilograma.

KOVID PRAVILA

Izvršni komitet UEFA doneo je odluku da usled specifične korona-krize dozvoli veći broj igrača na spiskovima učesnika. Tako je svaki selektor na EURO poveo po 26 igrača, umesto uobičajena 23. Sve to da bi se predupredile eventualne komplikacije ukoliko bi došlo do masovnog zaražavanja fudbalera. U tom smislu, UEFA je propisala da tim mora da ima najmanje 13 igrača (obavezno jednog golmana) kako bi mogao da započne utakmicu. U slučaju odlaganja meč bi morao da bude odigran u roku od 48 sati. Ukoliko se za to ne stvore uslovi reprezentacija “krivac” za neodigravanje utakmice gubi službenim rezultatom 0:3.

NOVČANE NAGRADE

*Plasman na EURO 9.250.000

*Grupna faza

pobeda 1.500.000

remi 750.000

*Osmina finala 2.000.000

*Četvrtfinale 3.250.000

*Polufinale 5.000.000

*Finalista 7.000.000

*Šampion 10.000.000

Osvajač turnira maksimalno može da inkasira 34.000.000 evra