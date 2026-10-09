REZZIME DANA (petak): Složan kladilački udar na kečeve

ZAOKRUŽENO

PSV – HERENVEN (tip 1, kvota 1,30) – razultat 2:0

Aktuelni šampion se po povratku obavezama vratio i pobedničkim navikama pošto je kao domaćin na otvaranju 8. runde Eredivizije savladao Herenven. Bila je to uvertira kakvu je Peter Boš želeo pred gostovanje Lajpcigu u Ligi šampiona, mada će holandski strateg moći da bude zadovoljan rezultatom, ne igrom.

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GALATASARAJ – KASIMPAŠA (tip 1, kvota 1,30) – razultat 3:1

Na reprezentativnu pauzu Galata je otišao sa gorkim ukusom u ustima, Trabzon je isprašio četvorostrukog uzastopnog šampiona Turske 0:4 i zato je tim Okana Buruka tražio da se što pre iskupi. I malo je falilo da ne uspe u tome. Kasimpaša je ozbiljno mučila istanbulske Lavove, imala egal u 90. minutu i rezultat 1:1...

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AL NASR R – AL DIRAJAHL (tip 1, kvota 1,45) – razultat 3:0

Bez većih problema prebogati Al Nasr je slavio na svom terebu u utakmici 8. kola fudbalskog šampionata Saudijske Arabije. Strelac prvog pogotka bio je Kristijano Ronaldo u 23. minutu.

MC ALŽIR – TEMOČENT (tip 1, kvota 1,20) – razultat 1:0

Nedavno je počeo jedan od najcenjenijih nacionalnih šampionata u Africi, alžirski. U toku je 4. runda tamošnje Lige 1, a ovaj susret je od velikog broja igrača u MOZZARTU odabran da se daju pare na njega. I vredelo je, zaradilo se.

ŠELBURN – SLAJGO (tip 1, kvota 1,22) – razultat 5:1

Šamrok hita ka novoj tituli u Irskoj, mada ga u stopu prate Sent Patriks i Bohemijans, a Šelburn je praktično ostao bez šanse da se plasira u evropska takmičenja. S druge strane, Slajgo je već viđen kao drugoligaš.

DENDER – KLUB BRIŽ II (tip 1, kvota 1,40) – razultat 3:0

Još jedan lagani kec ovog petka u MOZZARU je odigran zaista u impozantnom broju. U pitanju je susret druge lige Holandije, to jest Čelendž pro lige, gde je domaćin slavio u 7. kolu.

KORK SITI – FIN HARPS (tip 1, kvota 1,13) – razultat 2:0

Među najigranijih tipovima dana u MOZZARTU obog petka se našao i jedan par iz druge lige Republike Irske, Divizije 1. I kako se čini, mnogo vas je zaista dobro procenilo i “zateglo” ovde keca.

PRECRTANO

DORTMUND – VERDER (tip 1, kvota 1,37) – razultat 2:2

Kada jedan klub uspe da u poslednjem kolu, pred 80.000 svojih vatrenih navijača, prokocka titulu šampiona tako što ne uspe da pobedi Majnc (2:2), onda teško da bilo šta od tog kluba može da vas iznenadi. Ali Borusija Dortmund nekako uvek, iznova i iznova uspe da pronađe put do rubrike 'verovali ili ne”.

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VEST HEM – KPR (tip 1, kvota 1,45) – razultat 1:1

Nije se dalo Vest Hemu da u malom derbiju Londona odnese sva tri boda na susreta najmoćnije druge lige na svetu, Čempionšipa. A imao je veliku, ogromnu priliku i to sa bele tačke u 91. minutu. Nije se dalo Bouvenu.

NORDSJELAND – ODENZE (tip 1, kvota 1,57) – razultat 0:0

Očekivalo se od Nordsjelanda da ostvari trijumf kojim bi nastavio da kidiše na najviše pozicije na tabeli danske Superlige. Nije uspeo u tome, povukavši sa sobom mnoge uplate u MOZZARTU.