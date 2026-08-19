Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Neplanirani remi ishodi AEK-a, Dinama i Fenerbahčea

ZAOKRUŽENO

STOKPORT - EVERTON M21 (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 6:3

Engleski fudbalski liga trofej (engl. EFL Trophy), trenutno poznat kao Vertu Trophy iz sponzorskih razloga, počeo je novu sezonu uvodnim utakmicama po grupama. Ovo takmičenje okuplja ukupno 64 tima, uključujući sve klubove iz EFL League One i EFL League Two (treći i četvrti rang engleskog fudbala), kao i 16 specijalno pozvanih "Akademija" (U21 timova) iz Premijer lige i Čempionšipa. Aktuelni šampion takmičenja je ekipa Luton Tauna.

VIGAN - ASTON VILA M21 (tip 1, kvota 1,90) – rezultat 3:2

Na jedvite jade je Vigan, tim koji je ne tako davno, 2013. godine u finalu FA kupa savladao Mančester Siti, slavio u ovom susretu EFL trofeja. Popularni Laiksi se sada potucaju se po nižim kategorijama i, kao što se da videti, strahuju i od omladinskih selekcija velikih klubova.

AL DIRAJA - AL NASR R. (tip 2, kvota 1,28) – rezultat 1:4

Ovo je verovatno bio i fiks dana, zato je toliko i igran u MOZZARTU. I naravno, prošao je bez problema. U pitanju je susret 16-ine finala Kupa kralja u Saudijskoj Arabiji, a posebno se na meču istakao legendarni Portugalac Žoao Feliks sa dva pogotka.

FENERBAHČE - LION (tip GG, kvota 1,65) – rezultat 1:1

Što se tiče Liona, kod njih nije bilo mnogo šansi, možda dve, tri, ali zato jedna najbolja rezultirala je golom. Gužva, jedan centaršut kapitena Korentana Tolisoa sa desne strane iz kaznenog i mačka Openda na pravom mestu u 40. minutu da glavom pošalje loptu u dalji ugao, gde Ederson ne može da stigne.

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PRECRTANO

LEVSKI - AEK (tip GG, kvota 2,00) – rezultat 0:0

Domaćin je čitav meč izgubio u nadi da dođe do bilo kakve situacije zahvaljujući kojom bi stigao do prenosti, ali je nije pronašao. AEK je došao po pozitivan rezultat, deluje da je primarno bilo to da se domaćin osujeti u pokušajima, ali mnogo više razloga da žale za propuštenim imaju gosti.

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LEVSKI - AEK (tip 2, kvota 2,40) – rezultat 0:0

Kada se dođe do konačnog cilja, kada si dva koraka od plasmana u Ligu šampiona, onda postoji samo jedan cilj - ulazak u elitno takmičenje. Marko Nikolić je svoj tim doveo na 90 minuta od tog cilja. U ozbiljnoj taktičkoj borbi, često i teškoj za gledanje, AEK je ugasio nadu Levskom da može do prednosti u prvom meču.

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DINAMO ZAGREB - VIKING (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 2:2

Imali su Modri 2:0 posle 10 minuta utakmice, Norvežane na konopcima i opustili su se… Viking se vratio u meč, izjednačio već do poluvremena i izborio remi koji mu daje za pravo da se nada istorijskom plasmanu u elitno takmičenje. Na njegovom veštačkom terenu u Stavarngeru će hrvatskom prvaku biti mnogo, mnogo teže.

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FENERBAHČE - LION (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 1:1

Istanbulski velikan ništa nije pokazao od kada je napravio ekipu za koju se pričalo da će biti strah i trepet. Nije vredela Fenerbahčeu ni atmosfera, ni pune tribine, ni to što su napunili tim nekadašnjim zvezdama i igračima koji su i dalje na vrhuncu moći kao odlični fudbaleri.

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LEJTON - VIMBLDON (tip 1, kvota 2,15) – rezultat 1:1 (6:5 pen)

Specifičan je EFL trofej po mnogo čemu, a ovde je jedna posebnost. Naime, ukoliko se meč u grupnoj fazi završi nerešeno nakon 90 meinuta, odmah se pristupa izvođenju penala. Pobednik penal-serije dobija dodatni bod (ukupno dva), dok poraženi osvaja samo jedan bod.

NORTEMPTON - BRAJTON M21 (tip 1, kvota 1,80) – rezultat 0:3

Timovi u EFL trofeju su podeljeni u 16 regionalnih grupa sa po četiri ekipe (severna i južna sekcija). Mlade akademije sve svoje utakmice igraju u gostima, tako da je ovaj uspeh omladine iz Brajtona zaista za svaku pohvalu. Osim ako se niste kladili protiv istih…