Stiže Pep da zameni Kukurelju, Čelsijev ceh premašio 400.000.000 evra

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Pošto je Ćabi Alonso došao sa namerom da osvaja trofeje i ne radi samo na razvoju mladih igrača, Čavarija se dobro uklapa u zamišljenu koncepciju onoga što bi fudbalski trebalo da gledamo u Čelsiju, međutim finalista Lige konferencije sa Rajo Valjekanom jedan je od onih igrača koji su se kasnije razvili, a narod na Ostrvu bi to kategorisao kao “late bloomer”.

Posle godina provedenih u nižerazrednim klubovima Figueres i Olot, leta 2020. godine zapravo je počeo njegov pravi razvojni put, pod komandom trenera Hosea Ramona Rodrigeza. Čavarija je u tom momentu imao 22 godine i tek tada je okusio kvalitet drugoligaškog fudbala, međutim Rodrigez je znao šta dobija. Imao je talenat, fizički kvalitet da igra fudbal visokog intenziteta, daleko iznad nivoa španske Segunde. Njegov je paket, ipak, nosio sa sobom drugu boljku, da mu ostali aspekti igre nisu bili dovoljno razvijeni i to je bio proces u koji se trebalo upustiti. Trener Rodrigez je na to pristao i brzo je počeo da ubira plodove predanog rada. Čavarija je brzo postao mnogo bolji igrač nego kada je došao, pogotovo u tehničkom aspektu i u pogledu donošenja odluka.

Španski mediji pišu da je Čavariji najviše pomogao njegov mentalitet, jer je bio spreman da se ozbiljno žrtvuje zarad uspeha i trenirao je, narodski rečeno, kao konj da bi dostigao sadašnji nivo.

”Na treninzima je uvek bio taj koji nikada nije izneverio i pružao bi uvek iznad svog maksimuma”, rekao je Rodrigez za Skaj Sport.

Čavariju je sa Primerom upoznao Andoni Iraola. Tada 24-godišnji bek stigao je na Valjekas u transferu vredno 1.800.000 evra. Nema potrebne mnogo trošiti reči oko Iraole i toga koliko poštuje igrače koji mogu da igraju fudbal visokog intenziteta, dovoljno je samo pogledati šta je uradio sa Milošem Kerkezom u Bornmutu. Iraola je, uostalom, trener koji jako ceni svoje bekove i Čavarija je to prigrabio oberuče.

Pod komandom jednog od najpoštovanijih španskih trenera Čavarija je pokazao da može da radi i mnogo više od trčanja duž aut liniji, zbog čega je s vremenom počeo da dobija i veća zaduženja, od toga da je više pomagao veznom redu, do toga da je svoju igru nadograđivao elementima koji mu dotad nisu bili jača strana. Ipak, baš zbog toga je Čavarija i stekao reputaciju jednog od najvećih radnika među bekovima u španskom fudbalu.

Njegov kvalitet dodatno je podigao Injigo Perez tokom tri zajedničke godine u Raju. Čavarija je upravo Pereza opisivao kao najboljeg trenera sa kojim je radio, jer mu je pomogao da procveta u modernog beka sposobnog da se adaptira na sve aspekte timske igre.