Klinci upalili iskricu optimizma: Rukomet se vraća u Pionir posle 12 godina

Ono glavno tek predstoji, u ponedeljak i utorak je borba za četvrtfinale. Imamo dve meč lopte. Jedna pobeda će biti dovoljna, ali rivali su pakleni. Francuzi su fizički dominantni, a Slovenci i njihova škola brzih, niskih bekova i ovog puta čuda čini na šampionatu. Posle 2:8 u 15. minutu, pribojavali smo se da će Orlići da pokleknu na domaćem bunjištu, da će prerano da završe Evropsko prvenstvo u Beogradu, ali poput Feniksa su se izdigli iz pepela i na kraju razbili Italiju sa 32:18. U drugu fazu ulazimo s bodom, kao i Nemci, Slovenci imaju dva, dok su Francuzi na nuli.

Banjica je dva dana bila skoro puna, protiv Turske i Nemačke je bilo više od 1.500 gledalaca, Šumice su „gorele” u subotu uveče. Da su mogle da prime tri puta više gledalaca, bilo bi ih. Konačno, malo rukometne iskrice u učmalom Beogradu. Izabranici Aleksandra Brkovića doneli su nadu da idu bolji dani za nekada trofejni sport.

Mesto među osam najboljih selekcija za rukometaše do 18 godina izboriće po dve najbolje reprezentacije iz sve tri grupe i dve trećeplasirane. Ono što može da raduje selektora naših nada Aleksandra Brkovića jeste širina. Svaku utakmicu neko drugi iskoči u prvi plan. Protiv Turaka je briljirao golman Vanja Radivojević, Filip Blečić je naš najefikasniji igrač. Uroš Gugolj je organizator igre, Veljko Pavlović je pokazao da je iskustvo iz Trimo Trebnja zlata vredno, da je naš najbolji i najlucidniji igrač. Krila Uroš Perić i Vukašin Babić su bili odlični protiv Nemačke. Protiv Italije u prvom planu bili su pivotmen Aleksandar Stojković, desni bek Stefan Stojinović i MVP meča, Pančevac, golman Adrijan Legat Rivera, koji je sakupio 10 intervencija.

Brković će imati glavobolju zbog povrede desnog beka Veljka Pavlovića, koji je pod znakom pitanja za ostatak šampionata Starog kontinenta. Da li vas više brine prvih 15 minuta ili više raduje drugih 15 u nastavku?

„Najviše me brine povreda Veljka Pavlovića. Bojim se da nije nešto ozbiljno. Očekivali smo napetost, ali ni u najluđim snovima nismo očekivali onako loš početak. Više me raduje onih drugih 15 minuta. Do poluvremena smo se vratili u igru. U nastavku je na teren izašla neka druga ekipa”, istakao je Brković. Šta je sa Pavlovićem?

„Imao je problem sa primicačem i prethodnih dana. Bojimo se da nije puklo”. Stefan Stojinović ga je dobro odmenio. I Aleksandar Stojković je odigrao najbolji meč na šampionatu.

„Stojković nije trenirao dan pre meča sa Italijom, imao je udarac u kvadriceps. Morali smo da ga koristimo iako nije bio plan da toliko igra”. Širi roster, to trenere uvek raduje?

„Veće šanse za dobar rezultat imate kada više igrača daje veći doprinos. Svaka utakmica rađa nekog novog heroja. Srpski rukomet se posle 2014. godine vraća u Pionir. Ovi momci ga vraćaju u Pionir. Hvala im što su mi dopustili da se prvo posle 12 godina vratim na Banjicu u ulozi trenera, a posle 14 u Pionir. Nisam mogao da zamislim to pre dve-tri godine”.

„Pali” se masa, euforija je sve veća…

“Ova deca zaslužuju svaku podršku. Oni mogu da odigraju slabije, ali uvek izgaraju. Na +11 u finišu se Radanović i Stojinović bacaju za loptu. Takvi potezi prave ovu atmosferu”. Šta ste rekli igračima na tajm-autu kod rezultata 2:8 u 15. minutu?

“Tu nije bilo više taktike, da igramo ovo ili ono. Rekao sam im da moramo da budemo ono što jesmo. Moramo da budemo srčani, borbeni. I ovo uletanje u tribine je duh zajedništva koji nas krasi”. Sledeći rivali su Slovenija i Francuska. Strašni Slovenci su i bez najtalentovanijeg rukometaša današnjice, srednjeg beka Celja Aljuša Anžiča, koji je sa juniorima prošlog meseca osvojio evropsku bronzu.

“Oni godinama igraju bez Anžiča. Spremamo se za Francusku. Sa pobedom bismo bili jednom nogom u četvrtfinalu. Maštamo i dalje, prvo idemo na četvrtfinale”, zaključio je selektor naših nada. Stefan Stojinović (©MN Press) Stefan Stojinović je bio tihi heroj meča. Šapčanin, novi rukometaš Crvene zvezde, odlično je zamenio povređenog Veljka Pavlovića.

“Nadam se da sam opravdao poverenje trenera. Dao sam ta dva penala u prvom poluvremenu, pa mi je samopouzdanje poraslo. Kasnije je i Rivera dobro branio, pokazali smo ko smo i od čega smo satkani. Bila je malo frka na početku, loše smo otvorili utakmicu, uveli se u problem, ali uz publiku i taktiku smo se vratili”, rekao je Stojinović. 20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50) Kakve vam savete daje otac?

„Tata mi kaže da gledam golmana i da uvek verujem u sebe”. Šta je kliknulo posle tajm-auta?

“Osvestili smo se. Znali smo da smo mnogo bolji od Italije. Sada nam je velika motivacija što ćemo igrati u Pioniru. Nikada nisam igrao u tako velikoj dvorani. Nadam se da će biti puna u četvrtak”, istakao je levoruki Šapčanin. Adrijan Legat Rivera (©MN Press) Adrijan Legat Rivera je bio MVP meča. Začarao je mrežu 14 minuta u nastavku. Skinuo je 10 udaraca Azurima.

“Bilo je baš emotivno, atmosfera u Šumicama je bila neverovatna. Ponosan sam na sve saigrače i navijače”, rekao je mladi Pančevac. Šta više prija, povici MVP iz publike ili svlačionice?

“Iskreno, kada sam zagrlio mamu, to je bilo to. Hvala navijačima koji su verovali u nas i kada smo gubili. Sada je fokus na Francuskoj, novi izazov”.