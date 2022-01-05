Frank de Blekere prvi put pred medijima u Srbiji
Australijski reprezentativac rodom iz Tanzanije ispunjava snove svakog deteta odraslog u izbegličkom kampu
Pritisak na Đanija Infantina i dalje ne jenjava
Nekadašnji osvajač Zlatne lopte smatra da je predsednik FIFA radio u sopstvenom interesu i pozvao ga da podnese ostavku
Angažman za jedinog čoveka koji je osvajao Kup afričkih nacija sa dve različite reprezentacije
Nikome, poslednjih godina nije ni padalo na pamet da bi finale moglo da se organizuje izvan Španije, ali...