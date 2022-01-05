reprezentativni fudbal

Glavne vesti

(MN Press)
7
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Saveti novog šefa Sudijske komisije: Ko se zatrči ka arbitru – žuti! Ko hoće da „pleše“ sa nama – isto žuti

©Reuters
4
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Veliki transfer na krilima Mundijala: Dva dodira protiv Turske naterala Sporting da plati 20.000.000

(©Reuters)
37
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Infantino se izvinjavao, ali preživeo krizni sastanak u Maroku

(©Reuters)
11
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Figo opleo po Infantinu: Viđao sam u životu razne nitkove, ali ovo što on radi... Mora da ode odmah

©Reuters
1
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Kad ne znaš šta ćeš, pozovi gospodina u beloj košulji: Diomande i Slonovi dobili novog selektora

Đani Infantino (©AFP)
62
Fudbal | Reprezentativni fudbal

Tramp glavna Infantinova karta: Špansko-marokanski rat za finale Mundijala 2030.

Ostale vesti

© AFP
Fudbal

Slavko Vinčić o pritisku finala Mundijala: Mesi se ponašao sportski, osećam veliki ponos

©Reuters
Fudbal

Nejmar potvrdio kraj: Moje vreme u reprezentaciji je prošlo, uvek sam se borio i mučio

(©Reuters)
Fudbal

Infantino nudi 40.000.000 dolara po Savezu za podršku prodaji Mundijala

Donald Tramp i Đani Infantino (©Reuters)
Fudbal

Fudbalska nuklearna bomba: Infantino želi da proda Svetsko prvenstvo za 15 milijardi!

©Reuters
Fudbal

Zidan na promociji: Čekao sam pet godina na ovaj dan, radićemo stvari drugačije i igrati na gol više

©Reuters
Fudbal

Zvanična promocija Zidana praznik francuskog fudbala: Jednoglasna podrška, nacija slavi "ZZ day"

Paolo Maldini (Reuters)
Fudbal

Ovo ni Felini ne bi režirao: Puče sve posle 16 dana – odoše Maldini i Leonardo!

Andrea Pirlo (Reuters)
Fudbal

Pirlo novi selektor Italije! Drugarska priča, jeftinija opcija i dugoročni plan

Mark van Bomel (Reuters)
Fudbal

Holanđanin vadi Belgiju: Van Bomel obećao naporan rad, posvećenost i poštenje

(@Reuters)
Fudbal

Paredes: Ne znam da li ću nastaviti, Španija je zaslužila titulu

Luis de la Fuente (©Reuters)
Fudbal

De la Fuente prvi put o sramnom ponašanju Argentinaca: Nedopustivo i neprihvatljivo

Jirgen Klop (©Reuters)
Fudbal

Klopovi oštri tonovi na promociji: Ako ne ostavite moju porodicu na miru - odlazim

Jirgen Klop (©dfb)
Fudbal

Počinje nova era nemačkog fudbala: Klop do 2030. u ulozi mnogo većoj od selektorske

Foto: AFP
Fudbal

Nemci za Klopa uplaćuju 1.000.000 evra, poznati saradnici novog selektora Nemačke

(©Reuters)
SP 2026

Predlog kazne za nasilne reakcije Argentinaca: Suspendovati Paredesa i Molinu na godinu dana

(Reuters)
Fudbal

Ronaldo: Žoga bonito je prevaziđena, Argentina uopšte nije igrala fudbal!

Foto: Reuters
Fudbal

Očoa završio karijeru: Nosim sa sobom mir, jer znam da sam dao sve za Meksiko

©Reuters
Fudbal

Belgija traži modernog lidera: Van Bomelu najveće šanse, još dva kandidata za novog selektora

©Reuters
SP 2026

FIFA uništava fudbal, pauze za hidrataciju su laž; Infantino mora da ode, njegovo vreme je prošlo

Rodri sa saigračima (©Reuters)
SP 2026

Gospodar igre

(©Reuters)
SP 2026

Kud koji mili moji: Bez Mesija i još osmorice na letu, ne vraćaju se u Argentinu

(©Reuters)
SP 2026

Doček kod kralja, pa parada: Milioni ljudi na ulicama Madrida! Dajte boks meč između Gavija i Paredesa (VIDEO)

Lionel Mesi (©Reuters)
SP 2026

Mesi: Ogromna bol, biće potrebno vreme da ova rana zaceli

Đani Infantino i Alehandro Domingez (Reuters)
SP 2026

Infantino ima podršku prvog čoveka CONMEBOL-a: Stogodišnjica Mundijala sa 64 ekipe