Gol Temua Pukija jedan od najlepših poteza ove sedmice u evropskim kvalifikacijama
Nekadašnji prvak Rumunije se bori za plasman u Ligu konferencije, u goste mu u 3. kolu kvalifikacija ovog četvrtka (18.30 časova) dolazi norveški Tromse
Univerzitatea Krajova eliminisana od Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a blizu da kažu zbogom Evropi su FCSB i Univerzitatea Kluž. Najveće šanse za nastavak bitisanja do Lige konferencije daju se ĆFR Klužu
Srpski napadač registrovan za meč 2. kola prvenstva Rumunije sa Voluntarijem (ponedeljak, 17.30)
Univerzitatea Krajova gostuje ove subote (19.30) u Bukureštu protiv Dinama u drugom kolu rumunske Superlige
Prvi susret 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Levskog i Univerzitatee iz Krajove na programu je ove srede od 19.30 časova