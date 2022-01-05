rumunija

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©Reuters
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Fudbal | Rumunija

Epski raspad rumunskog fudbala: Steaua ispala u julu, Kluž izgubio 0:5 od Norvežana

Stefan Dražić (desno) u dresu Kluža (©Guliver/Anca Tepei)
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Fudbal | Rumunija

Dražić Klužova svetla tačka: Nisam znao u kolikom je problemu klub dok nisam došao u Rumuniju

Ilustracija (©Reuters)
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Fudbal | Rumunija

Rumunska stranputica ovog leta

Stefan Dražić (©Twitter)
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Fudbal | Rumunija

Preskočene administrativne prepreke, Dražić debituje za Kluž

Stefan Bajaram, napadač Krajove (©Reuters)
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Fudbal | Rumunija

Šampionu u mislima sreda i Levski, evropska jesen, ali nema odlaganja kao u Srbiji

Nikola Stevanović u dresu Univerzitatee (©Guliver)
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Fudbal | Rumunija

Okršaj prvobuđenih velikana u Sofiji, u centru zbivanja i Nikola Stevanović

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Stefan Dražić u dresu APOEL-a (©Guliver)
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Kluž dovodi Srbina posle 15 godina

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Fudbal

Srbin nosi trofej u rumunski Detroit: Osvojili su kup, a za četiri dana mogu i titulu

Stadion u Krajovi (©Str Aleksandar Djorovic)
Fudbal

Studenti osnovani pre 13 godina, osvojili tri trofeja, a sada imaju šansu da ispišu istoriju

Jovo Lukić (©Guliver image/AP Photo/Marcio Jose Sanchez)
Fudbal

Transilvanija na nogama: Da li Kluž dobija drugog šampiona Rumunije?

©AFP/Reuters/Guliver Image
Fudbal

Krampovi su utihnuli, cveta trešnja u rudniku senki: Mirčea Lučesku i balkanski sabirni centar

Mirčea Lučesku (©Reuters)
Fudbal

In memoriam: Mirčea Lučesku

©Reuters
Fudbal

Povratak posle 24 godine: Hadži menja Lučeskua na klupi Rumunije

Mirčea Lučesku (©Reuters)
Fudbal

Selektor Rumunije kolabirao na treningu, hitno primljen u bolnicu

Kadioglu i Arda (©Reuters)
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Eh, da je bio tata Hadži umesto sina: Turci, oslobodite se straha i bićete opet hit Mundijala

Vlado Šmit (©YouTube)
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Vlado Šmit debituje kao trener u Rumuniji

Navijači Rapida iz Bukurešta (©Printscreen youtube.com)
Fudbal

Pad i uspon trećeg najpopularnijeg rumunskog kluba: Od bankrota do borbe za četvrtu krunu

Jug Stanojev (desno) u dresu Univerzitatee (©Guliver/Anca Tepei)
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Novosadski univerzalac, u pravom smislu te reči

Fudbaleri Dinama iz Bukurešta (©Guliver/Aleksandar Đorović)
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Rumunija dobija novog šampiona: Preporođeni Dinamo vidi put ka tituli posle 20 godina

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Dinamo verovatno ostao bez titule, navijači slavili kao da su prvaci

Detalji sa različitih fudbalskih dešavanja (©Guliver Image/©MN Press)
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Crni četvrtak ogolio istinu: Ovo je armirani beton srpskog fudbala, nemamo četvrtfinale 34 godine

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Mozzart daje najveće kvote na svetu na pobede Anderlehta i FCSB-a

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Velikani uzvraćaju udarac sudbini: Priča o istoriji, ideologiji, vlasništvu, padu i oporavku

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