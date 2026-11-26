ZAOKRUŽENO

MARSELJ - LEVSKI SOFIJA (ki 1, kvota 1,42) – rezultat 1:0

Francuski klub ima dve pobede i tri poraza, a ovu danas obezbedio mu je Amin Guiri sa bele tačke. Istina, mogao je i da donese mirniju završnicu Olimpiku protiv Bugara, međutim, promašio je iz jedanaesterca u drugom poluvremenu.

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BEŠIKTAŠ - HAPOEL BIR ŠEVA (ki 1, kvota 1,40) – rezultat 2:1

Impresivnu golgetersku seriju Dušan Vlahović nije uspeo da nastavi u Batumiju. Malo golman Hapoela, malo VAR, tek srpski napadač, koji je ušao u igru posle sat vremnena, nije uspeo da doda još jedan pogodak na svoj konto. Ali, za Bešiktaš je najvažnije, a ispostavilo se i za ponos cele turske nacije, raspaljene zbog nereda na tribinama, što je pobedio Hapoel Ber Ševu. A, ako nije gol, Vlahović je upisao asistenciju, kojom je rešena utakmica.

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SALZBURG - ARARAT JERMENIJA (ki 1, kvota 1,20) – rezultat 2:0

Trzavica nije bilo u Salcburgu, gde je domaćin bez velikih poteškoća savladao Ararat. Mučio se da otvori Jermene u prvom delu, ali je poljski vunderkind Bartoš Mazurek spakovao dva gola posle odmora i stavio tačku na priču.

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DINAMO ZAGREB - LEVERKUZEN (ki 2, kvota 1,70) – rezultat 0:2

Ništa nije izgubljeno za Zagrepčane posle ovog poraza, u igri je još devet bodova (ukupno deset trebalo bi da znači plasman u 24), no jasno je da predstoji dosta nezgodan period u Evropi, pre svega zbog dva vezana gostovanja Renu i AZ Alkmaru.

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JUVENTUS - OMONIJA NIKOZIJA (ki 1, kvota 1,20) – rezultat 4:1

Juventus podiže formu, raspucan je i izgleda sve bolje. Nakon četiri komada Veneciji u Seriji A za vikend, noćas ista 'porcija' i za Omoniju - 4:1. Dobro su Kiprani ušli u utakmicu, poveli rano sa 1:0, međutim kako je meč odmicao Stara dama je preuzimala konce igre u svoje ruke.

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BORAC BANJA LUKA - ATALANTA (ki 2, kvota 1,40) – rezultat 2:3

Prepričavaće u Banjaluci kako su prvi put ušli u Ligu konferencije i iste te sezone otišli u nokaut fazu, pa još i prošli dalje. Evropske noći, počev od letnjih meseci, bile su čarobne. Mogla je ova da bude bolja od svih njih, da bude priča kakva nije viđena u klupskom BiH fudbalu, ali umesto nje – ozbiljna tragedija Borca.

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PRECRTANO

VIKTORIJA PLZENJ - BENFIKA (ki 2, kvota 1,63) – rezultat 4:0

Veče iznenađenja u Ligi Evrope, barem kada govorimo o timovima koji su se šepurili tu negde pri vrhu Lige Evrope. I nema boljeg dokaza od debakla do sada savršene Benfike koja je na gostovanju kod Viktorije Plzenj, a ona je do sada savladala samo norveški Lilestrom, pretrpela težak brodolom.

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ST. ŽIL - LEH POZNANJ (ki 1, kvota 1,35) – rezultat 2:2

Posle 18. minuta domaćin je gubio sa 0:2, u 29. je Floruc promašio sa bele tačke... A onda je u drugom poluvremenu Sen Žil krenuo svim snagama napred, izjednačio već do 66. minuta ali više od toga nije mogao. Prošao je ovde MOZZART Relax na dvojku, to jest pobedu gostiju, ali i 3+, 2-2...

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LION - LILESTREM (ki 1, kvota 1,25) – rezultat 0:0

Od Top 10 najigraniji tipova dana, dva su završena najnepopularnijim rezultatom. A to je skupo koštalo mnogo naših igrača, posebno pošto u ovakvim slučajevima benefit MOZZART RELAX jednostavno ne može da pomogne.

FERENCVAROŠ - CELJE (ki 1, kvota 1,40) – rezultat 0:0

Mađarski velikan je dočekao Grofove sa savršenim skorom nakon četiri kruga Lige Evrope, ali je ove večeri ipak ostao bez bodova. Fradi je, kao domaćin, bio opasniji protivnik, ali su Celjani predvođeni odličnim golmanom Žan-Lukom Lebanom.

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