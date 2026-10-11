Rezzime jučerašnjeg dana (subota): Sreće nije bilo jedino sa Ajaksom

ZAOKRUŽENO

REAL MADRID – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,35) – razultat 1:0

Iz edicije "možete li da poverujete". Imao je Vinisijus Žunior kroz karijeru razne bubice, gafove, ispade, divljaštva, ali ono što je uradio večeras protiv Viljareala u osmom kolu španske primere kategorizovaćemo u najnoviji nivo brazilčevog ludila.

Opširnije OVDE

PSŽ – LE MAN (tip 1, kvota 1,15) – razultat 3:1

Uživa Pari Sen Žermen u luksuzu kakav nema nijedan drugi klub u Evropi, mogućnosti da u domaćem prvenstvu rutinski odmara ključne prvotimce bez straha od posledica. Ogromna razlika u kvalitetu u odnosu na konkurenciju i komforna situacija u kojoj svaki eventualni kiks može da se nadoknadi bez muke u nastavku sezone.

Opširnije OVDE

NAPOLI – FROZINONE (tip 1, kvota 1,60) – razultat 3:0

Napolitancima je ovo bila treća pobeda u sezoni, a druga u poslednja tri kola, što je jasan pokazatelj da forma Alegrijevog tima ide uzlaznom putanjom. Večeras nije bilo preznajanja u domaćim redovima, niti nervoze na tribinama.

Opširnije OVDE

BARSELONA – HETAFE (tip 1, kvota 1,12) – razultat 3:0

Barselona i pored toga što joj je u goste došla do večeras jedna od čvršćih odbrana Primere, i bez četvorice startera delovala kao savršeno podmazana mašina. Ona za mlevenje mesa. I da nije bilo Nemanje Gudelja da postavi telo u dve situacije, izvesno bi u Kataloniji pukla petarda.

Opširnije OVDE

RADNIČKI 1923 – CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,53) – razultat 0:3

Posle jednog od najslabijih poluvremena u poslednjih nekoliko godina, Albert Rijera je konačno počeo da igra sa trojicom štopera na strani jače noge i prekinuo marš Feđe Dudića iz prvog poluvremena. Samo je bilo potrebno sa se izrotiraju Nakajama i Lukasen, pa da Crvena zvezda prodiše.

Opširnije OVDE

MARITIMO – PORTO (tip 2, kvota 1,32) – razultat 1:2

Neočekivano, domaćin je brzo poveo preko Salaija, da bi izjednačenje došlo tek pri kraju prvog dela susreta golom Froholta. Na pobednički pogodak se čekalo sve do 86. minuta kada je precizan bio Pjetuševski.

GENK – KORTRAJK (tip 1, kvota 1,35) – razultat 3:0

Ubedljiv je bio Genk ove večeri na susretu 8. kola belgijskog šampionata, a pomogao mu je i Kortrajkov Kembel koji je u 49. minutu dobio drugi žuti karton.

SENT ETJEN – RODEZ (tip 1, kvota 1,35) – razultat 2:0

Jedini “drugoligaš” među današnjom Top 10 elitom naijgranijih kladilačkih tipova dana u MOZZARTU. Ali, poneo se kao pravi odlikaš!

MONAKO – TULUZ (tip 1, kvota 1,63) – razultat 2:2

Delovalo je da su stvari rešene u korist Kneževa kada su u 29. i 38. minutu bili precizni Diop, odnosno Ablin, ali... Do 59. minuta situacija je bila poravnata i tako je ostalo do poslednjeg sudijskog zvižduka večeras na Luju II.

Ipak, pošto je Monako vodio 2:0, to znači da je ovaj par zahvaljujući Mozzart Relaxu prošao!

PRECRTANO

AJAKS – NEC (tip 1, kvota 1,30) – razultat 1:1

Prvi veliki potres na tiketima poslednjeg dana ove sedmice dogodio se u Amsterdamu gde Kopljanici nisu uspeli da odbrane kvotu 1,30 na keca. Inače, gosti su izjednačili već u 19. minutu i do kraja susreta situacija na semaforu se nije promenila.