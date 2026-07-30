TRANSFERI (četvrtak, 30. jul)
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čet. 30.07.26. | 20:21
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Lakroa Čelsijev za 60.000.000. Opširnije OVDE.
- Aklijuš stiže u PSŽ za 50.000.000 evra. Opšrinije OVDE.
- Zvanično: Stouns četvrti Englez u istoriji Intera. Opširnije OVDE.
- Real ukrao špica Levantea za 25.000.000 evra. Opširnije OVDE.
- Njukasl plaća 10.000.000 za novog trenera. Opširnije OVDE.
- Silvester Džasper ide u Standard za 1.500.000 i procente. Opširnije OVDE.
- FS Španije otvorio istragu zbog Barse i Hulijana. Opširnije OVDE.
- Barselona se konačno otarasila Ter Štegena. Opširnije OVDE.
- Roma i njen grčko-rimski stil. Opširnije OVDE.
- Realov tandem u Fulamu za 50.000.000 i procente. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Kastro u Romi za 35.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Matis Ablin u Monaku za 25.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvezda pozajmila Zarića OFK Beogradu. Opširnije OVDE.
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