TRANSFERI (četvrtak, 30. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Lakroa Čelsijev za 60.000.000. Opširnije OVDE.

- Aklijuš stiže u PSŽ za 50.000.000 evra. Opšrinije OVDE.

- Zvanično: Stouns četvrti Englez u istoriji Intera. Opširnije OVDE.

- Real ukrao špica Levantea za 25.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Njukasl plaća 10.000.000 za novog trenera. Opširnije OVDE.

- Silvester Džasper ide u Standard za 1.500.000 i procente. Opširnije OVDE.

- FS Španije otvorio istragu zbog Barse i Hulijana. Opširnije OVDE.

- Barselona se konačno otarasila Ter Štegena. Opširnije OVDE.

- Roma i njen grčko-rimski stil. Opširnije OVDE.

- Realov tandem u Fulamu za 50.000.000 i procente. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Kastro u Romi za 35.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Matis Ablin u Monaku za 25.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvezda pozajmila Zarića OFK Beogradu. Opširnije OVDE.

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