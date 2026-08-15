TRANSFERI (subota, 15. avgust)
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sub. 15.08.26. | 16:05
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Propalo! Menadžerova pohlepa stopirala transfer Suzukija u PSŽ. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Mika Godts u PSŽ-u za 55.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Feran u Parizu za 50.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Kuti u Atletiku za 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Đed Spens u Interu za 30.000.000. Opširnije OVDE.
- Milan već zvao Zvezdu zbog Kostova. Opširnije OVDE.
- Tiknizjan u Oliju za 5.000.000, Zvezda dovodi beka. Opširnije OVDE.
- Amorim precrtao Leaa zbog negativnog uticaja. Opširnije OVDE.
- TSC prodao golmana Milanu za 1.000.000. Opširnije OVDE.
- Jadno na šta je Lacio spao, ali Fratezi ipak došao. Opširnije OVDE.
- Ćiro se u suzama oprostio od fudbala. Opširnije OVDE.
- Nemanja Gudelj pred potpisom za Udineze. Opširnije OVDE.
- Čelsi traži čak 70.000.000 evra za Nikolasa Džeksona. Opširnije OVDE.
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