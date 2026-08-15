TRANSFERI (subota, 15. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Propalo! Menadžerova pohlepa stopirala transfer Suzukija u PSŽ. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Mika Godts u PSŽ-u za 55.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Feran u Parizu za 50.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Kuti u Atletiku za 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Đed Spens u Interu za 30.000.000. Opširnije OVDE.

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