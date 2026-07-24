TRANSFERI (petak, 24. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Počeli pregovori između Reala i Jana Diomandea. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Krisensio Samervil u Al Hilalu za 76.000.000. Opširnije OVDE.

- Umeće dogovora za procent. Enco na vrhu, Borou rekord od Rodžersa. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Maksens Lakroa u Čelsiju za 60.000.000. Opširnije OVDE.

- Arsenal sprema ponudu za Hulijana, 100.000.000 + Đekereš. Opširnije OVDE.

- Derik Lukasen ozvaničen u Zvezdi. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Marko Milovanović četiri godine u Portsmutu. Opširnije OVDE.

- Fener krenuo po Rafu Leaa, Milanu 50.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Njukasl platio 41.000.000 za Alađija Bambu. Opširnije OVDE.

- Zvezda udomila Babiku, ide na pozajmicu u UAE. Opširnije OVDE.

- Baždarovog kupca ni na vidiku, i AIK digao ruke. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Kings Kangva u Panatinaikosu za 4.000.000. Opširnije OVDE.

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