TRANSFERI (petak, 24. jul)
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pet. 24.07.26. | 20:01
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Počeli pregovori između Reala i Jana Diomandea. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Krisensio Samervil u Al Hilalu za 76.000.000. Opširnije OVDE.
- Umeće dogovora za procent. Enco na vrhu, Borou rekord od Rodžersa. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Maksens Lakroa u Čelsiju za 60.000.000. Opširnije OVDE.
- Arsenal sprema ponudu za Hulijana, 100.000.000 + Đekereš. Opširnije OVDE.
- Derik Lukasen ozvaničen u Zvezdi. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Marko Milovanović četiri godine u Portsmutu. Opširnije OVDE.
- Fener krenuo po Rafu Leaa, Milanu 50.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Njukasl platio 41.000.000 za Alađija Bambu. Opširnije OVDE.
- Zvezda udomila Babiku, ide na pozajmicu u UAE. Opširnije OVDE.
- Baždarovog kupca ni na vidiku, i AIK digao ruke. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Kings Kangva u Panatinaikosu za 4.000.000. Opširnije OVDE.
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