TRANSFERI (petak, 28. avgust)
pet. 28.08.26. | 17:16
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Džekson u Vili za najmanje 55.000.000. Opširnije OVDE.
- Leao u Galati za najmanje 43.000.000. Opširnije OVDE.
- Embaje Vilina bombica iz Pariza od 55.000.000. Opširnije OVDE.
- Luda ideja Sitija: Vratiti Hulijana Alvareza. Opširnije OVDE.
- Makalister ponuđen Mančester Sitiju!? Opširnije OVDE.
- Zvezda prodala Džeja Enema u Seriju A. Opširnije OVDE.
- Vest Hem u najvećem plusu na svetu. Opširnije OVDE.
- Komo ne da Baturinu ni za 70.000.000. Opširnije OVDE.
- Posle Sitija i Totenhem želi Ilimana Endijajea. Opširnije OVDE.
- Zvezda i Rijera dobili svežu krv iz Japana. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Birmančević Fradijev kapitalac. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Alvaro Morata završio u Segundi. Opširnije OVDE.
- Palasu propala kupovina od 33.000.000. Opširnije OVDE.
- Gudelj stiže u Hetafe i ulazi u klub 200. Opširnije OVDE.
- Hteli Enema, uzeli najboljeg strelca Poljske. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Bruno Duarte u Vasku za 2.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvezda prodala omladinca Juventusu za 1.000.000. Opširnije OVDE.
- Sevilja poslala ponudu za Ratkova, raspituju se i iz Lige 1. Opširnije OVDE.
- Partizanov štoper završio u Hetafeu. Opširnije OVDE.
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