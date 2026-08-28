TRANSFERI (petak, 28. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Džekson u Vili za najmanje 55.000.000. Opširnije OVDE.

- Leao u Galati za najmanje 43.000.000. Opširnije OVDE.

- Embaje Vilina bombica iz Pariza od 55.000.000. Opširnije OVDE.

- Luda ideja Sitija: Vratiti Hulijana Alvareza. Opširnije OVDE.

- Makalister ponuđen Mančester Sitiju!? Opširnije OVDE.

- Zvezda prodala Džeja Enema u Seriju A. Opširnije OVDE.

- Vest Hem u najvećem plusu na svetu. Opširnije OVDE.

- Komo ne da Baturinu ni za 70.000.000. Opširnije OVDE.

- Posle Sitija i Totenhem želi Ilimana Endijajea. Opširnije OVDE.

- Zvezda i Rijera dobili svežu krv iz Japana. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Birmančević Fradijev kapitalac. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Alvaro Morata završio u Segundi. Opširnije OVDE.

- Palasu propala kupovina od 33.000.000. Opširnije OVDE.

- Gudelj stiže u Hetafe i ulazi u klub 200. Opširnije OVDE.

- Hteli Enema, uzeli najboljeg strelca Poljske. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Bruno Duarte u Vasku za 2.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvezda prodala omladinca Juventusu za 1.000.000. Opširnije OVDE.

- Sevilja poslala ponudu za Ratkova, raspituju se i iz Lige 1. Opširnije OVDE.

- Partizanov štoper završio u Hetafeu. Opširnije OVDE.

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