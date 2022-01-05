Borac kreće u odbranu trona, Zrinjski čeka svoju šansu, Sarajevo i Željezničar žele da prekinu dominaciju, a Čelik vraća poseban šmek elitnom prvenstvu
Crveno-plavi večeras od 21:00 na Gradskom stadionu dočekuju beloruskog prvaka u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije
„Bio sam među 50 najvećih talenata sveta, trenirao sa velikanima, ali neke stvari u fudbalu ne zavise samo od kvaliteta“, kaže nekadašnji kapiten u mlađim selekcijama Srbije
Litvanci nedorastao rival Modrima, koji iz meča u meč podižu formu; Norvežani imaju čega se plaše
Sudar hrvatskih trenera u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona privlači veliku pažnju (20.00)
Sint Trojden će biti novi klub bivšeg napadača Partizana